Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу подібно до того, як це сталося з Польщею та Болгарією. Про це повідомляє Spiegel.

«Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити», – сказав Шольц, додавши, що ніхто не може знати, що на думці у Владіміра Путіна.

Глава уряду зауважив, що залежність від імпорту викопних ресурсів з РФ є великою проблемою для багатьох європейських країн, включаючи Німеччину.

Він запевнив, що «дуже рано, навіть задовго до початку війни», ФРН почала працювати над пошуком рішення щодо зменшення такої залежності. Це, зокрема, дозволяє досить швидко, вже до осені, відмовитися від імпорту вугілля.

«Те ж саме буде і з газом; але це процес, який займає багато часу, тому що ми повинні побудувати нові термінали, щоб цей газ можна було імпортувати не тільки через трубопроводи з Норвегії та Нідерландів, але й завдяки суднам. Ми будемо споруджувати LNG-термінали дуже швидко і сподіваємося, що зможемо побудувати та запустити їх швидше, ніж будь-коли в Німеччині», – запевнив Шольц.

Він додав, що перебої із забезпеченням газом матимуть наслідки для економічної ситуації, через це досі не було запроваджено санкції на рівні ЄС.