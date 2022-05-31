Оскільки Росія не припиняє війни проти України, Євросоюз має зважитися на запровадження наступного, сьомого пакету санкцій проти країни-агресорки. Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, передає «Укрінформ».

«Я щаслива, що після тривалої дискусії вчора ми наприкінці досягли згоди щодо шостого пакету санкцій. Але, безумовно, ми маємо розпочати обговорювати сьомий пакет, тому що справи не йдуть краще в Україні, війна триває, немає миру. Україна має виграти цю війну, і ми все ще не зробили достатньо для цього», – наголосила прем'єр-міністерка.

При цьому Каллас зазначила, що новий пакет санкцій навряд чи включатиме ембарго на постачання російського газу.

«Ми коротко обговорили це вчора, але газ є набагато більш складним питанням, ніж навіть нафта. Усі наступні кроки щодо посилення санкцій будуть важчими. Дотепер вони вражали лише Росію, але зараз вони також мають негативний ефект для європейців. Саме тому зараз набагато важче вирішувати ці речі політично. Газ мав би бути в сьомому пакеті, але я маю бути реалістичною. Не думаю, що газ буде там», – пояснила Каллас.

Нагадаємо, що напередодні лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках шостого пакету санкцій проти Росії. Після того, як шостий пакет санкцій буде ухвалено, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть також інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк», персональні санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще трьох російських державних мовників.