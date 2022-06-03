Санкції ЄС передбачають відмову країн Союзу від імпорту російської нафти протягом 6 місяців

У п'ятницю, 3 червня, на 100-й день війни Росії проти України, Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій щодо держави-терориста Росії.

«З огляду на загарбницьку війну Росії проти України та підтримку Білорусі, що триває, а також повідомлення про звірства, вчинені російськими збройними силами в Україні, Рада вирішила сьогодні ввести шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі», – йдеться у повідомленні на сайті Євросоюзу.

В ЄС наголошують, що нинішній пакет економічних санкцій ще більше обмежує здатність Кремля фінансувати війну в Україні.

«Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і тих, хто дезінформує та активно сприяє пропаганді війни президента Путіна», – зазначив Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

Ембарго на нафту з РФ

Основною частиною нових обмежувальних заходів є часткове ембарго на російську нафту: постачання нафти в ЄС із РФ танкерами будуть повністю припинені. Санкції ЄС передбачають відмову країн Союзу від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів протягом 8 місяців.

Для Угорщини, Чехії та Словаччини, які дуже залежать від російської нафти і не мають виходів до моря, зробили виняток. Ці країни зможуть продовжувати імпорт із Росії нафтопроводом «Дружба». Крім того, Болгарія та Хорватія також виграють від тимчасових послаблень щодо імпорту російської морської сирої нафти та вакуумного газойлю відповідно.

Як очікується, до кінця 2022 року імпорт російської нафти в ЄС скоротиться на 90%. За даними аналітичного центру Bruegel, країни Євросоюзу до недавнього часу витрачали 450 мільйонів євро щодня на нафту і 400 мільйонів євро на газ з Росії.

Відключення від SWIFT російських та білоруських банків

В шостому пакеті під санкції потрапили російський «Сбербанк», Кредитний банк Москви, Російський сільськогосподарський банк і Білоруський банк розвитку та реконструкції, які будуть відключені від платіжної системи надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT).

Мовлення

Санкції також накладаються на три російські державні ЗМІ: ЄС призупиняє мовлення телеканалів: «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» і «ТВ Центр-Международный».

Товарообіг і санкції проти юридичних осіб

ЄС розширює список осіб та організацій, яких торкнулися обмеження на експорт товарів і технологій подвійного використання. Такі доповнення до списку включають як російські, так і білоруські організації. Крім того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку сектору оборони та безпеки Росії. Це включатиме 80 хімічних речовин, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї.

До чорного списку ЄС потрапили компанії «Обороненерго», «Воентелеком», «Воєнторг», «КАМАЗ», «Татнафта-Нафтохім», «Ремдизель». Санкції поширили на Національний розрахунковий депозитарій (НРД), за допомогою якого Кремль збирався обходити заборону США на розрахунки за держборгом.

Санкції щодо фізичних осіб

У шостому пакеті містяться обмеження щодо фізичних і юридичних осіб: винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів і членів сімей олігархів, кремлівських чиновників, а також оборонних компаній.

Зокрема, до оновленого списку санкцій потрапили 18 юридичних та 65 фізичних осіб. Зокрема, це ймовірна коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва, дружина Дмитра Пєскова Тетяна Навка та його діти, засновник «Яндекса», а також особи, причетні до звірств у Бучі та Маріуполі, й українські колаборанти.

Зокрема, з 3 червня санкції поширили на таких фізосіб із Росії:

екс-гімнастка та ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва;

засновник «Яндекса» Аркадій Волож;

дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова (екс-фігуристка Тетяна Навка);

син та дочка Дмитра Пєскова(Єлизавета Пєскова та Микола Пєсков);

син бізнесмена Євгена Пригожина Павло;

власник ВАТ «Незалежна Нафтогазова компанія» Едуард Худайнатов;

військовослужбовці 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (за звірства у Бучі);

начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації Михайло Мізінцев;

дружина голови «Сєвєрсталі» Марина Мордашова;

депутат Сергій Савостьянов;

голова Роскомнагляду Андрій Ліпов.

Санкції запровадили також проти українських колаборантів. Зокрема, до списку внесено:

«глава Херсонщини» Володимир Сальдо;

заступник Сальдо Кирило Стремоусов;

«глава» Мелітополя Галина Данильченко.

Цікаво, що очільника російської православної церкви патріарха Кирила – одного з публічних прихильників президента країни-агресора до переліку не внесли. За інформацією ЗМІ, це сталося завдяки протидії Угорщини. Прем'єр-міністр Віктор Орбан обґрунтував свою вимогу «свободою релігії релігійних груп в Угорщині», яка для нього є «священною і недоторканною». Патріарх Кирило, який підтримує тісні контакти з президентом РФ Владіміром Путіним, неодноразово висловлювався у своїх проповідях на підтримку війни Росії проти України.

Загальна кількість фізичних осіб, які перебувають під санкціями ЄС, досягла 1158, юрособ – 98.