Нові обмеження для країни-агресора повинні з'явитися в Офіційному журналі ЄС вже 3 червня

Посли Євросоюзу схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, яка 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Про це в Twitter повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За словами журналіста, голова РПЦ патріарх московський Кирило до шостого пакета санкцій не потрапив.

«6-й пакет санкцій ЄС проти Росії прийнятий послами в ЄС. Патріарх Кирило не включений», – повідомив Йозвяк.

Нові обмеження для держави-терориста повинні з'явитися в Офіційному журналі ЄС вже завтра.

Водночас УНІАН з посиланням на французькі ЗМІ повідомило деталі шостого пакету санкцій проти Росії, який був узгоджений сьогодні. Як повідомляється, новий пакет санкцій передбачає:

Санкції проти співробітників служб безпеки та військових, організацій промислового та технологічного сектору, олігархів, пропагандистів та членів їх сімей;

Заборона на імпорт нафти з Росії морським шляхом, який у поєднанні з рішеннями Польщі та Німеччини на національному рівні знизить на 92% імпорт російської нафти до кінця року;

Відключення від системи Swift трьох російських банків, включаючи «Сбербанк», та одного білоруського банку;

Розширення заборон на експорт до Росії, включаючи хімікати та високотехнологічні товари.

Заборона надання послуг російському нафтовому сектору;

Заборона трьох російських ЗМІ, які беруть участь у поширенні пропаганди;

Заборона на консультаційні послуги для російських операторів.

Офіційна публікація тексту рішення очікується у п'ятницю, 3 червня.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, до нього входить зокрема часткова заборона на експорт російської нафти. Він не стосується нафти, що поставляється трубопроводами. Проте імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.