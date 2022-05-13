Велика Британія 13 травня запровадила санкції проти тіньової мережі, яка фінансує розкішний спосіб життя президента Росії Владіміра Путіна. Під санкції, зокрема, потрапили ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва і його колишня дружина Людмила Очеретна.

Як зауважили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії, статки, які декларує Путін, є дуже скромними і включають невелику квартиру в Санкт-Петербурзі, дві машини радянських часів 1950-х років, причіп і невеликий гараж. Водночас у британському МЗС констатували, що насправді Путін покладається на свою мережу сім’ї, друзів дитинства та еліти обраних людей, які виграли від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя. Їхня винагорода – вплив на справи у Росії, який виходить далеко за межі їхніх формальних посад, констатували у британському уряді.

«Сьогоднішні санкції завдадуть удару по цій кліці, яка зобов’язана Путіну своїм багатством і владою, і, у свою чергу, підтримує Путіна та його військову машину», – наголошується в повідомленні.

Під британські санкції від 13 травня потрапили:

Аліна Кабаєва, олімпійська гімнастка на пенсії. Кабаєва піднялася до голови правління «Національної медіагрупи», яка є найбільшою приватною російською медіакомпанією. Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Путіним, а раніше була депутаткою Державної думи від «Єдиної Росії». Президент США раніше відмовлявся вводити санкції проти Кабаєвої, щоб не злити Путіна;

Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тімченка – давнього соратника Путіна, який потрапив під санкції Великобританії 22 лютого 2022 року, від якого вона отримала розкішну квартиру в Москві;

Людміла Очєрєтная, колишня перша леді Російської Федерації, екс-дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очєрєтная отримала привілейовані ділові відносини з державними структурами;

Ігарь Путін, двоюрідний брат Владіміра Путіна, російський бізнесмен. Ігорь Путін – директор Печензького міжнародного морського порту;

Міхаіл Путін, російський бізнесмен, родич Владіміра Путіна. Він – заступник голови правління страхової компанії «СОГАЗ» і заступник голови правління «Газпрому»;

Раман Путін, двоюрідний брат Владіміра Путіна. Раман Путін публічно розповідає про свої стосунки з Путіним і наголошує на тому, як цей родинний зв’язок дозволив його компанії, Putin Consulting, допомагати іноземним інвесторам у Росії;

Міхаіл Шеломов, російський бізнесмен і двоюрідний брат Путіна.

Також під санкції потрапили й інші друзі Владіміра Путіна, які мають стосунок, зокрема, до банків та енергетичних компаній. Загалом з моменту вторгнення Велика Британія наклала санкції на понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб, у тому числі на олігархів із загальним світовим статком понад 117 мільярдів фунтів стерлінгів. Проти 12 людей Велика Британія ввела санкції 13 травня.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс наголосила, що її країна продовжить санкційний тиск на Путіна до перемоги України.