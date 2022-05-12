Україна націоналізує «дочки» російських «Сбєрбанку» та «ВЕБ.РФ»

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 12 травня, законодавчо затвердила рішення РНБО від 11 травня про націоналізацію корпоративних прав і фінансових активів українських дочірніх компаній «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ». Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, ВЕБ до Промінвестбанку, Сбєрбанку до «МР Банку» і обох «дочок» російських банків до юридичних осіб», – повідомив Єрмак.

Як пише «Економічна правда», Україна вилучає в «МР Банк» право вимоги боргу Донецької залізниці (правонаступником є Укрзалізниця) на суму близько 4,9 млрд грн в еквіваленті з урахуванням відсотків, або 166 млн доларів.

Також націоналізується 517 млн грн боргу «Електроважмашу», державної компанії «Артем» на суму 205 млн грн та борг підприємства «Зоря»-»Машпроект» у 2,3 млрд грн. Обсяги боргу зазначені без урахування відсотків, які визначать на момент передачі активів.

Щодо «Промінвестбанку», вилучається борг «Укрзалізниці» на суму 6,7 млрд грн з відсотками (232 млн доларів)

Крім того, націоналізувається право вимоги боргу російських «Сбєрбанку» та «ВЕБ.РФ» до своїх українських «дочок» на суму 14,9 млрд грн та 0,9 млрд грн в еквіваленті. Це означає, що українські «дочки» не повинні будуть нічого повертати материнським структурам.

Раніше цього дня парламентський комітет із питань економічного розвитку рекомендував депутатам підтримати цей законопроект за основу та в цілому.

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Зокрема, йдеться про вилучення корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній «Сбєрбанку» і «ВЕБ.РФ» («Міжнародного резервного банку» та «ПромінвестБанку»).

Відповідний указ президента за результатами цього рішення РНБО був опублікований 11 травня. На його виконання Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку надано 10 днів.

25 лютого Нацбанк ухвалив рішення анулювати ліцензії та ліквідувати «Міжнародний резервний банк» (раніше «Сбєрбанк») та «Промінвестбанк», бо вони перебували під контролем Російської Федерації