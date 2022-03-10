Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про націоналізацію російських активів в Україні. Про це повідомили на сайті Верховної Ради 10 березня.

«Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів», – інформує ВР.

Як повідомляв ZAXID.NET, тепер Україна зможе націоналізувати рухоме і нерухоме майно, гроші, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, що перебуває на території України та безпосередньо або через третіх осіб належать РФ та її резидентам.

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якого відшкодування їх вартості.

Нагадаємо, 6 березня Нацбанк України позбавив акціонерів російського «Альфа-Банку Україна» можливості голосувати, тобто можливості контролювати банк.

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