Саме в «Сбербанку» перебуває близько половини роздрібних депозитів в Росії

Німеччина є основною державою, яка чинить опір спробам Європейського Союзу накласти санкції на найбільший російський банк «Сбербанк» та російський енергетичний сектор. Про це з посиланням на Bloomberg пише «Європейська правда».

Як повідомляється, саме в «Сбербанку» перебуває близько половини роздрібних депозитів в Росії. Раніше банк виключили з початкового списку банків, які планувалися до відключення від SWIFT.

Документи, з якими вдалось ознайомитись журналістам, вказують на те, що Німеччина під час дипломатичних зустрічей неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку з боку європейських держав.

Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц також публічно закликав до стриманості щодо санкцій, які можуть вплинути на енергетику. Зокрема, раніше цього тижня він заявив, що виступає проти припинення постачання енергоресурсів з Росії, назвавши такі поставки «вкрай важливими» для європейської економіки та пояснив, що продовження імпорту енергоносіїв є «свідомим рішенням».

Як інформував ZAXID.NET, минулого тижня Німеччина повідомила про відмову від російського газу і підтримку України. Канцлер Олаф Шольц навіть заявив, що хоче конфіскувати майно російських олігархів.

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