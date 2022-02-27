Олаф Шольц виступив у Бундестазі із різкою промовою, спрямованою проти Росії

Німеччина, яка досі уникала прийняття радикальних правових рішень щодо Росії, раптом змінила свої погляди. Відмова від російського газу, збільшення видатків на власне військо, відключення усіх російських банків від системи SWIFT, конфіскація всього майна російських олігархів та повна підтримка Києва у війні з Росією – це головні тези недільного виступу канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі.

Про санкції проти Росії

«Ми хочемо вжити каральних заходів проти Путіна та його людей. Ми хочемо конфіскувати майно всіх олігархів, закрити всі російські банки та відключити їх від системи SWIFT», – заявив Олаф Шольц.

Відключення усіх російських банків від SWIFT має величезне значення у боротьбі проти Росії та ослабленні її економіки. Цей крок зробить неможливим для Росії проведення фінансових операцій по всьому світу, фактично блокуючи російський експорт та імпорт.

Про зброю для України

За словами Шольца, Німеччина додатково передасть Україні зброю.

«Ми повинні підтримати Україну, яка цього потребує», – зазначив канцлер Німеччини. За його словами, немає іншого виходу перед обличчям агресії Путіна. Канцлер повідомив, що відправить в Україну 400 одиниць протитанкової зброї, 14 одиниць бронетехніки, а також 10 тис. тонн палива.

«Це Путін винен у цій війні, а не російський народ. Ми говоримо чітко. Ця війна – війна Путіна. Після Другої світової війни у нас були дуже хороші мирні відносини з російським народом, і для нас дуже важливо, щоб так і залишилося», – додав Шольц.

Нагадаємо у суботу міноборони Німеччини схвалило поставку в Україну озброєння – 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.

Про підсилення власної армії

Шольц також оголосив, що збирається збільшити витрати Німеччини на оборону до 2% ВВП до 2024 року. Він також оголосив про створення фонду в розмірі 100 млрд євро для витрат, пов'язаних зі «стратегічною безпекою».

«Ми повинні інвестувати набагато більше в оборону нашої країни, щоб захистити нашу безпеку і нашу демократію. Цим нападом Путін не лише намагається стерти одну з країн з карти світу. Це також бажання знищити структуру європейської безпеки», – додав канцлер Німеччини.

До цього часу Німеччина витрачала менше 2% ВВП на військові цілі. У 2020 році вони виділили менше 53 млрд доларів, що склало 1,4%. ВВП. Це менше, ніж вимагають стандарти НАТО.

Про енергетичну незалежність і відмову від російського газу

Канцлер Німеччини також згадав про енергетичну безпеку Німеччини та про мету стати незалежними від окремих постачальників енергії.

«Чим швидше ми прискоримо розширення відновлюваних джерел енергії, тим краще», – сказав він. Найближчим часом Німеччина також побудує два LNG-термінали у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі.