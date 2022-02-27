Прем'єр-міністр Ніколає Чуке здав кров для поранених українців, яких будуть лікувати у румунських шпиталях

Румунські урядовці підтримують Україну і вирішили надати українській армії боєприпаси та військову техніку. Також сусідня країна висловила готовність приймати поранених українських військових та мирних громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це 27 лютого повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Речник уряду Румунії Дан Кербунару повідомив, що окрім боєприпасів та військової техніки (бронежилети, каски), Румунія також допоможе Україні паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів на понад 3 млн євро», — вказано у повідомленні.

Вранці 27 лютого уряд Румунії оголосив, що їхні військові шпиталі готові надавати медичну допомогу пораненим українцям, і закликав румунів здавати кров. Прем'єр-міністр країни особисто показав приклад.

«Разом з кількома міністрами я здав кров у військовому госпіталі швидкої допомоги “Доктора Керол Давіла” у Бухаресті для поранених з України. Ми зробили це, вважаючи за потрібне, особистим прикладом показати, що ми стоїмо з тими, кому потрібна кров», — сказав прем'єр-міністр Ніколає Чуке.

Голова уряду Румунії висловив підтримку Україні і обіцяє розширити перелік заходів своєї країни для допомоги українцям. 26 лютого Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

На румунських кордонах вже розгорнули два мобільні табори для українських біженців.

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