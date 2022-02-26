Азербайджанська нафтова компанія «Socar» на своїх заправках в Україні безкоштовно надаватиме пальне машинам швидкої допомоги та ДСНС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

За результатами моєї розмови з @azpresident усім заправкам @SOCARofficial в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Також Азербайджан надішле в Україну ліки та медичне обладнання.

Нагадаємо, більшість країн світу висловлює Україні підтримку та надає зброю і гуманітарну допомогу. Країни-сусіди приймають до себе біженців, які постраждали від обстрілів російської армії.