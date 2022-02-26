Машини швидких та ДСНС безкоштовно заправлятимуть на АЗС Socar
Азербайджан висловив Україні підтримку і також надасть ліки та медобладнання
Економіка — Орися Шиян, 0 0
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Азербайджанська нафтова компанія «Socar» на своїх заправках в Україні безкоштовно надаватиме пальне машинам швидкої допомоги та ДСНС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Також Азербайджан надішле в Україну ліки та медичне обладнання.
Нагадаємо, більшість країн світу висловлює Україні підтримку та надає зброю і гуманітарну допомогу. Країни-сусіди приймають до себе біженців, які постраждали від обстрілів російської армії.
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