Румунія та Естонія закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Раніше про закриття авіапростору для літаків із РФ повідомляли країни Балтії, Польща, Болгарія, Словенія, Велика Британія, Фінляндія та Чехія.

Як повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, Румунія закликала інші держави ЄС також закрити свій авіапростір для літаків із Росії.

«Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію», – сказав він.

Про закриття повітряного простору для літаків РФ також заявив прес-секретар міністра економіки та інфраструктури Тааві Ааса, інформує видання ERR.

«Естонія приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір», – повідомив він.

Нагадаємо, раніше про закриття повітряного простору для російських літаків оголосили всі країни Балтії, Польща, Болгарія, Словенія, Велика Британія, Фінляндія та Чехія.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET