Польща готує постанову про закриття повітряного простору для літаків РФ

Польща та Чехія планують закрити повітряний простір для російських літаків. Про це 25 лютого повідомили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр Чехії Петр Фіала.

Наразі Польща готує відповідну постанову, аби найближчим часом повітряний простір для літаків РФ був закритий.

«Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній», – написав Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Twitter.

Своєю чергою, прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що Чехія готова закрити повітряний простір для російських літаків, навіть якщо цього не зроблять інші країни.

«Міністр транспорту перебуває в контакті з міністром транспорту Польщі. У нас однакові наміри, ми просто хочемо точно узгодити спосіб, темпи, тому що тоді це буде справді ефективно. Але ми готові це зробити, навіть якщо жодна інша країна цього не зробить, справа тільки в мирі», – цитує Петера Фіалу чеське видання Deník.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти РФ і заборонила російській авіакомпанії «Аерофлот» літати до Великої Британії. Авіакомпанія вже закрила продаж квитків на рейси до Лондона.

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