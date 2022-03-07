НАТО не закриє небо над Україною, бо це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише «Укрінформ».

За її словами, таке рішення означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті.

Бербок зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову – тож «треба зберігати холодну голову».

При цьому міністерка зауважила, що докори президента України Володимира Зеленського «вражають прямо в серце», а події останніх днів показали – для Путіна не існує «червоних ліній», тож НАТО має посилити свої східні кордони, аби бути в змозі захистити союзників.

Вона додала, що Німеччина підтримує передачу Польщею Україні літаків радянського зразка. Німеччина своє чергою буде дивитися, що ще зможе надати Києву зі своїх запасів.

Водночас глава МЗС ФРН зауважила, що не про всі домовленості треба говорити в публічному просторі. Бербок упевнена, що запровадження західних санкцій і постачання зброї матимуть ефект, тиск на російське керівництво зростає.

Вона додала, що санкції починають діяти не відразу, що вони мають бути такими, які триватимуть довго, а не будуть скасовані невдовзі після впровадження.

Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET