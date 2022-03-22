Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного

Національний банк України та Національний банк Польщі уклали угоду, що дасть можливість українським біженцям здійснювати обмін української гривні на польські злоті. Про це повідомила прес-служба НБУ.

За цим механізмом, повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тис. грн готівкою на одну особу. Польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуть для обміну).

Угода набирає чинності з 25 березня. Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного.

Потім Національний банк Польщі купуватиме в комерційних банків готівкову гривню для подальшого обміну з Нацбанком України за тим самим курсом. Зазначається, що для допомоги українцям НБУ готовий викупити до 10 млрд гривень.

«Багато представників хороброго українського народу, рятуючись від злочинної військової агресії, приїхали до Польщі. Часто при собі вони мають лише готівкову гривню (взяту поспіхом), яку поки що не змогли обміняти на злоті. З першого дня війни Національний банк Польщі разом з нашими друзями з НБУ працює над розв'язанням цієї проблеми. Важливо, щоб героїчні захисники України знали, що ми дбаємо про їхні родини. Я дуже задоволений врегулюванням цього дуже важливого для українських біженців питання», – зазначив голова Польського нацбанку Адам Глапінський.

Завдяки угоді українці зможуть обміняти наявну в них готівкову гривню в польських банках, щоб мати змогу задовольнити свої життєві потреби.

«Ми вдячні нашим польським колегам за цей гуманний крок, який ще більше зміцнює партнерство між нашими народами», – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, війна Росії проти України змусила понад 3,3 млн українців виїхати за кордон, майже 6,5 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Найбільше біженців з України прибуло до Польщі – загалом понад 2 млн осіб