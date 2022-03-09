Національний банк України рекомендує українцям, що мають намір евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні НБУ.

В НБУ зазначили, що українці за кордоном можуть безготівково сплачувати за товари та послуги за допомогою платіжних карток, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування. Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).

«Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь», – пояснив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

З його слів, НБУ намагається вирішити цю проблему із центральними банками сусідніх країн, але це займе час. Тому українцям, які ще не перетнули кордон, НБУ рекомендує поповнити свій банківський рахунок в Україні і безпечно використовувати за кордоном свою платіжну картку. Тоді курс конвертації буде набагато кращим за курс «чорного ринку».

НБУ не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном.

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