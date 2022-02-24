Правління Нацбанку Польщі вирішило надати Національному банку України валютний своп у розмірі до 4 млрд злотих, що еквівалентно майже 1 млрд доларів. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.

Валютний своп – це операція, за якою Нацбанк Польщі позичає визначену суму іншому банку за попередньо визначеною ставкою.

«Національний банк Польщі повністю висловлює свою солідарність з Національним банком України та з усім українським народом перед лицем російської збройної агресії», – йдеться у повідомленні польського Нацбанку.

Нацбанк Польщі додав, що зобов’язується надати всю необхідну допомогу Національному банку України.

Як інформував ZAXID.NET, українські банки продовжують працювати у звичному режимі, втім Національний банк України ввів деякі тимчасові обмеження щодо видачі готівки у великих розмірах та обміну валюти.