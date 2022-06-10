10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення нових санкцій проти Росії та Білорусі. Санкції проти Росії синхронізовані з шостим пакетом обмежувальних заходів, які нещодавно запровадив Євросоюз.

«10 червня Федеральна рада ухвалила рішення про введення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Крім того, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) запровадив фінансові санкції та санкції щодо подорожей ще приблизно на 100 осіб», – заявили у Державному секретаріаті Швейцарії з економічних питань.

Йдеться про ембарго на російську нафту, відключення від SWIFT чотирьох банків РФ, серед яких – «Сбербанк», і Білорусі, а також розширення списку товарів, які заборонено експортувати до Росії та Білорусі. Також ухвалено санкції стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб.

Окрім того, компаніям заборонено розміщувати рекламу на контенті, який створили або транслюють російські ЗМІ, такі як Russia Today або Sputnik. У фінансовому секторі заборонено надання аудиторських та бізнес-консультаційних послуг. Також уточнено заборони на надання послуг трастам.

Ухвалено санкції стосовно 100 російських та білоруських фізичних і юридичних осіб. Серед них – військовослужбовці, які відповідальні за злочини скоєні в Бучі. Також особи, які працюють у сфері політики, дезінформації та пропаганди, а також деякі олігархи. Він є ідентичний зі переліком підсанкційних осіб із пакету, які ухвалив Євросоюз.

Федеральна рада Швейцарії також доручила департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) адаптувати Постанову про заходи у зв'язку з ситуацією в Україні. Крім того, EAER разом із департаментом фінансів (FDF) і департаментом екології, транспорту, енергетики та зв'язку (DETEC) детально розгляне наслідки для Швейцарії введення нафтового ембарго.

Ці зміни набудуть чинності у п’ятницю, 10 червня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, 3 червня ЄС ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з Росії. Це ембарго поступово набуде чинності в ЄС і набуде повної чинності на початку 2023 року після низки перехідних періодів.

Зазначимо, що у кінці лютого у відповідь на повномасштабне вторгення Росії в Україну Швейцарія вперше в історії порушила свій нейтралітет і запровадила санкції проти РФ. У березні вона розширила санкції.