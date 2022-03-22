Пьотр Авен є президентом російського «Альфа-Банку» та головою правління українського «Альфа-Банку»

Влада Швейцарії арештувала розкішні апартаменти, що належать російському олігарху Пєтру Авену. Як повідомляє Reuters, квартира з трьома спальнями розташована на пʼятому поверсі VIP-комплексу на гольф-курорті в горах.

Управління майна кантону Берн повідомило, що квартира належить олігарху Пєтру Авену, якого Швейцарія назвала близьким соратником президента РФ Владіміра Путіна і основним акціонером групи, що володіє найбільшим приватним банком Росії «Альфа».

Раніше Пьотр Авен заявляв, що буде оскаржувати «необгрунтовані» санкції ЄС, до яких приєдналась і Швейцарія.

За інформацією Reuters, Швейцарія є центром з управління активами і торгівлі російськими товарами. У банках країни зберігається до 213 млрд доларів російського капіталу.

Раніше Євросоюз вирішив застосувати санкції проти Міхаіла Фрідмана та Пєтра Авена через агресію РФ проти України. Через це вони вирішили передати свої частки в «Альфа-Банку» українським особам, яких погодить Нацбанк. Своєю чергою, НБУ позбавив акціонерів права голосу у банку.

Пьотр Авен – російський економіст, політик та підприємець. Президент ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Альфа-Банк» (Росія), голова Ради директорів ABH Holdings, голова наглядової ради «Альфа-Банку» (Україна).