Під санкції ЄС потрапив російський бізнесмен, уродженець Львова Міхаїл Фрідман, який має бізнес в Україні

Євросоюз 28 лютого запровадив санкції щодо речника президента Росії Дмітрія Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова і власників консорціуму «Альфа-Груп» Міхаїла Фрідмана та Пьотра Авена. Про це повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Зазначимо, що серед активів Фрідмана в Україні є «Альфа-Банк» та компанія «Київстар», яка надає послуги мобільного зв’язку і домашнього інтернету. Уродженець Львова Міхаїл Фрідман став першим російським бізнесменом, який публічно засудив війну в Україні, хоча до цього від політичних заяв він утримувався.

Загалом санкції запровадили щодо 26 росіян. Під санкції, зокрема, потрапили основний власник «Сєвєрсталі» Алєксєй Мордашов, головний виконавчий директор компанії «Роснєфть» Ігорь Сєчін та президент «Транснєфті» Нікалай Токарєв, а також співвласниця аеропорту «Шереметьєво» Алєксандра Панамарєнка.

Також у списку санкцій опинилися віце-прем’єр Дмітрій Чернишенка, міністр будівництва Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савєльєв.

Санкції набирають чинності у день публікації відповідного рішення в Офіційному журналі ЄС, тобто, 28 лютого. Вони були введені через безпричинний напад Росії на Україну, який почався 24 лютого і триває дотепер.