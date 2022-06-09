Російський воєнний злочинець Владімір Путін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти президента держави-терориста Росії, воєнного злочинця Владіміра Путіна, а також проти понад 260 росіян та 236 підприємств. Про це йдеться в указі №400/2022, оприлюдненому на офіційному сайті президента України.

Крім Путіна, в санкційний список потрапили:

прес-секретар диктатора Дмітрій Пєсков;

глава російського уряду Михаіл Мішустін та його заступники;

секретар радбезу РФ Ніколай Патрушев;

міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу;

глава МЗС Росії Сєргєй Лавров та інші члени уряду країни-агресора.

Обмеження передбачають:

блокування активів та майна;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборону на входження до територіальних вод та повітряного простору;

заборону на угоди з цінних паперів;

відмову у наданні віз;

позбавлення державних нагород України тощо.

Санкції застосовані безстроково.

Крім того, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти російських вищих навчальних закладів та їхніх керівників. До переліку потрапили, зокрема, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Московський державний технічний університет Н.Е. Баумана, Санкт-Петербурзький державний університет і Національний дослідницький університет «Вища школа економіки». У цілому до переліку РНБО потрапили 236 російських вишів.

Українські освітні, культурні та державні установи повинні розірвати всі зв'язки та угоди, укладені з російськими вишами, зазначеними в переліку РНБО.

У рішенні РНБО секретар Ради національної безпеки і оборони доручив Кабінету міністрів та Службі безпеки забезпечити виконання обмежувальних заходів проти зазначених фізичних осіб. Крім того, Міністерство закордонних справ повинно поінформувати партнерів України щодо цих санкцій, зокрема Сполучені Штати, керівництво Європейського Союзу та уряд Великої Британії.