Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти російських державних підприємств та оборонних структур. Під санкції потрапили 44 структури, серед яких російська компанія «Газпром». Також у переліку є військові і промислові корпорації, у тому числі – шість білоруських оборонних структур. Про це заявила міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута, повідомляє «Економічна правда».

За словами Нанаї Махути, російська компанія «Газпром» та десятки військових і промислових корпорацій, які потрапили під санкції, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної та неспровокованої війни в Україні.

«Ці компанії, контрольовані урядом Путіна, мають стратегічне значення для Росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю та фінансування. Одна з держкомпаній, яка потрапила під санкції, – «Газпром», найбільша російська компанія та ключове джерело експортних доходів Росії із продажу газу. Ми також ввели санкції проти компаній, які створюють зброю та військові технології і є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії», – заявила Махута.

Компаніям і громадянам Нової Зеландії буде заборонено взаємодіяти з російськими та білоруськими підприємствами, які потрапили під заборону.

Також Наная Махута запевнила, що Нова Зеландія «продовжує рішуче протистояти вторгненню Путіна, вводячи санкції та вживаючи заходів для підтримки України».

Нагадаємо, у березні Австралія і Нова Зеландія посилили санкційний тиск на Росію. Зокрема Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та оборонних установ, а також проти найбільших російських банків і фінансових установ.