Курс, за яким українці в Італії зможуть обмінювати гривні на євро, оновлюватиметься щоп’ятниці

Національний банк Італії та Національний банк України (НБУ) запустили для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро. Програма почне діяти з 21 червня, повідомила у п’ятницю, 17 червня, прес-служба НБУ.

повідомила пресслужба НБУ у п'ятницю.

За інформацією НБУ, українці, яким надано дозвіл на тимчасове перебування в Італії або міжнародний захист, зможуть обміняти на євро до 10 тис. грн на одну людину. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 грн. Банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться. Також обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щоп’ятниці та публікуватиметься на сайті Банку Італії.

Обмін буде доступний у філіях італійського Центробанку (аналог НБУ) та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень у всій країні).

Додамо, що програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції та Нідерландах.