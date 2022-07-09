Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Німеччині, Угорщині, Королівстві Норвегія, Чеській Республіці та Індії.

Відповідні укази від 9 липня №479/2022 - №483/2022 опубліковані на сайті президента України.

Президент звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині, Любов Непоп – в Угорщині, В’ячеслава Яцюка – у Норвегії, Євгена Перебийноса – у Чехії, Ігоря Поліху – в Індії та за сумісництвом в Мальдівах, у Непалі, Шрі-Ланці та Бангладеші. Вони були призначені послами ще попереднім президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, раніше президент звільнив очільників посольств Грузії, Словаччини, Португалії, Лівану й Ірану.