Володимир Зеленський звільнив кількох послів України
Йдеться про очільників посольств Грузії, Словаччини, Португалії, Лівану й Ірану
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
0 0
До теми
Президент Володимир Зеленський звільнив послів України у Грузії, Словаччині та Португалії, а також Лівану й Ірану. 24 червня президент видав укази про звільнення таких дипломатів:
- посла Грузії Ігоря Долгова, який працював на посаді з лютого 2017 року. Він був відкликаний 1 березня для консультацій через недружні кроки Тбілісі на тлі військового вторгнення РФ;
- посла Словаччини Юрія Мушку – призначений у листопаді 2016 року;
- посолку Португалії Інну Огнівець – працювала з жовтня 2015 року.
Зазначимо, що ці дипломати були призначені ще президентом Петром Порошенком.
Також указами президента звільнено Ігоря Осташа з посади посла в Лівані, а Сергія Бурдиляка з посади посла в Ірані.
Нагадаємо, що у червні свою роботу розпочав новий посол України в Польщі Василь Зварич, який замінив на посту Андрія Дещицю.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter