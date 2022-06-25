Президент Володимир Зеленський звільнив послів України у Грузії, Словаччині та Португалії, а також Лівану й Ірану. 24 червня президент видав укази про звільнення таких дипломатів:

посла Грузії Ігоря Долгова , який працював на посаді з лютого 2017 року. Він був відкликаний 1 березня для консультацій через недружні кроки Тбілісі на тлі військового вторгнення РФ;

, який працював на посаді з лютого 2017 року. Він був відкликаний 1 березня для консультацій через недружні кроки Тбілісі на тлі військового вторгнення РФ; посла Словаччини Юрія Мушку – призначений у листопаді 2016 року;

– призначений у листопаді 2016 року; посолку Португалії Інну Огнівець – працювала з жовтня 2015 року.

Зазначимо, що ці дипломати були призначені ще президентом Петром Порошенком.

Також указами президента звільнено Ігоря Осташа з посади посла в Лівані, а Сергія Бурдиляка з посади посла в Ірані.

Нагадаємо, що у червні свою роботу розпочав новий посол України в Польщі Василь Зварич, який замінив на посту Андрія Дещицю.