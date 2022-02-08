Василь Зварич став новим послом України у Польщі

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі і призначив на цю посаду Василя Зварича. Відповідний указ він підписав 8 лютого.

«Звільнити Дещицю Андрія Богдановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща. Призначити Зварича Василя Богдановича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща», – йдеться в указі.

Андрій Дещиця був призначений послом у Польщі у 2014 році. Причини його звільнення в указі не уточняються.

Василь Зварич до цього обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ. Він також був радником-посланником посольства України в Польщі.