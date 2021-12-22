Володимир Зеленський підписав указ, який обмежив право представників влади виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики країни. Тепер висловлюватися від імені України у цьому питанні можуть лише президент, прем’єр-міністр та глава МЗС.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента України 22 грудня. У тексті зазначено, що цей указ має забезпечити єдність зовнішньополітичного курсу, а також посилити координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів.

Тепер державні органи під час здійснення зовнішніх відносин мають погоджувати позицію із Міністерством закордонних справ шляхом письмових звернень. Також вони мають інформувати МЗС у питанням діяльність у сфері зовнішніх відносин та акредитації іноземців та міжнародних організацій.

Посадовці також повинні повідомляти президента та МЗС про зміст іноземних контактів протягом десяти днів, а у випадку отримавання особливо важливої інформації – невідкладно.

Офіційне листування із зовнішньополітичними відомствами іноземних держав здійснює виключно Міністерство закордонних справ України.