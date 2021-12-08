МЗС України відреагувало на розмову Байдена та Путіна
Голова МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що зробила можливою «стримування та деескалацію» ситуації довкола України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що відеозустріч президента США Джо Байдена і президента держави-агресора РФ Володимира Путіна, яку вони провели 7 грудня, уможливила «стримування та деескалацію». Про це він заявив в коментарі Reuters, пише «Європейська правда».
«Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів», – зазначив Дмитро Кулеба.
Це перша офіційна реакція України після розмови лідерів.
«Зараз, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, пріоритет – це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації», – сказав очільник МЗС.
Міністр закордонних справ України додав, що для цього ведеться тісна співпраця з союзниками «з обох боків Атлантичного океану».
Це перша офіційна реакція України після розмови лідерів США та РФ.
Кулеба також висловив переконання, що очікувана розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського у четвер дозволить обговорити подальші кроки для стримування Росії та «реанімації» Нормандського формату.
Як інформував ZAXID.NET, розмова Байдена і Путіна у форматі відеозустрічі по захищеному зв’язку відбулася увечері 7 грудня і тривала дві години. У Білому домі повідомили, що Байден попередив Кремль про серйозні «економічні та інші заходи», якщо Путін вдасться до подальшої військової ескалації. Путін, своєю чергою, повторив свої претензії щодо розширення НАТО і вимогу не приймати Україну чи інших сусідів РФ до Альянсу.