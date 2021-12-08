Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що відеозустріч президента США Джо Байдена і президента держави-агресора РФ Володимира Путіна, яку вони провели 7 грудня, уможливила «стримування та деескалацію». Про це він заявив в коментарі Reuters, пише «Європейська правда».

«Сам по собі контакт слугує засобом стримування та деескалації. Ми цінуємо ключову дипломатичну участь США у зусиллях для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів», – зазначив Дмитро Кулеба.

Це перша офіційна реакція України після розмови лідерів.

«Зараз, оскільки з боку Росії бракує конструктиву, пріоритет – це ефективно втілювати комплексний пакет стримування, щоб утримати її від подальшої військової ескалації», – сказав очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України додав, що для цього ведеться тісна співпраця з союзниками «з обох боків Атлантичного океану».

Це перша офіційна реакція України після розмови лідерів США та РФ.

Кулеба також висловив переконання, що очікувана розмова Байдена і президента України Володимира Зеленського у четвер дозволить обговорити подальші кроки для стримування Росії та «реанімації» Нормандського формату.

Як інформував ZAXID.NET, розмова Байдена і Путіна у форматі відеозустрічі по захищеному зв’язку відбулася увечері 7 грудня і тривала дві години. У Білому домі повідомили, що Байден попередив Кремль про серйозні «економічні та інші заходи», якщо Путін вдасться до подальшої військової ескалації. Путін, своєю чергою, повторив свої претензії щодо розширення НАТО і вимогу не приймати Україну чи інших сусідів РФ до Альянсу.