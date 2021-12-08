Президент США Джо Байден заявив, що держави мають право самі обирати, з ким їм асоціюватися

Президент Росії Володимир Путін під час відеоконференції зі своїм американським колегою Джо Байденом отримав відмову у відповідь на свою вимогу про гарантії невступу України до Північно-Атлантичного альянсу (НАТО), заявив безпековий радник президента США Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі після завершення переговорів.

Раніше Кремль офіційно визнав, що на переговорах з американським колегою Путін знову висунув вимогу не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, наголосивши саме на українському питанні. У Кремлі не уточнили, яку відповідь надав Байден.

Як повідомила «Європейська правда», Джейк Салліван, зі свого боку, заявив, що так само не хоче розкривати деталі висловлювань російської сторони, щоби зберегти можливість подальших відвертих розмов.

«Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов’язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватись»", – наголосив безпековий радник Байдена.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до НАТО.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Зокрема, під час перемовин Байден попередив Путіна про «рішучі» санкції за агресію проти України.