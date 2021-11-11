Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен 10 листопада підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства між країнами. Про це йдеться на сайтах МЗС України та Держдепартаменту США.

Цей документ замінює Хартію про стратегічне партнерство між Україною та США, підписану у 2008 році. Країни мають намір переглядати її кожні десять років або раніше, якщо обидві сторони вважатимуть, що вона потребує змін.

«У цьому документі залізно зафіксовано питання російської агресії, статус РФ як країни-агресора. Будь-які занепокоєння, що американська позиція може десь якось похитнутися залежно від зміни адміністрацій, тепер знято», – заявив Кулеба, якого цитує Liga.net, на брифінгу після підписання хартії.

У документі йдеться, що партнерство між країнами ґрунтується на спільних демократичних цінностях, повазі до прав людини та верховенства права, а також відданості втіленню Україною необхідних для повної інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій реформ.

Сторони також декларують про розширення двостороннього співробітництва в політичному, оборонному, економічному, енергетичному, науковому, культурному та гуманітарному напрямках розвитку

Оновлена хартія містить і визначення партнерства між сторонами в сфері безпеки та протидії російській агресії. Зокрема, США зобов'язується й надалі підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.