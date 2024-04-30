Залізничний районний суд Львова зобов’язав Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виплатити мільйон гривень компенсації родичам померлого львів’янина – чоловік помер через неналежне виконання обов’язків лікарем «швидкої». Кримінальну справу щодо лікаря закрили – його визнали винним, але у справи закінчились терміни давності.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, ввечері 25 березня 2020 року львів’янин викликав «швидку» до свого батька. У 74-річного чоловіка родичі запідозрили інсульт, раніше він уже його переносив. У складі бригади був лікар Степан Железняк, який запідозрив, що чоловік може бути хворим на ковід, хоч родичі запевняли, що він не контактував з хворими на ковід. Медик викликав спеціалізовану ковідну бригаду і чекав її на вулиці.

Правоохоронці підозрювали Степана Железняка у неналежному виконанні професійних обов’язків. Зокрема, що медик не повністю оглянув хворого, враховуючи його стан, а саме низький рівень сатурації 62%, що «свідчило, у першу чергу, про проблеми з дихальною системою, не оглянув та не оцінив ротову порожнину та прохідність дихальних шляхів».

«Лікарем упродовж двох годин з моменту приїзду на виклик не надано екстреної медичної допомоги хворому, який перебував у критичному стані, не забезпечено постійного моніторингу життєвих показників, в першу чергу не оглянуто та не видалено із верхніх дихальних шляхів сторонніх мас, не проведено штучної вентиляції легень, не забезпечено хворого належною респіраторною підтримкою з метою відновлення функцій дихальної системи, не доправлено хворого до закладу охорони здоров’я, а натомість безпідставно викликано та залучено до хворого додаткову спеціалізовану бригаду», – вказано у вироку суду.

Згодом, спеціалізована ковідна бригада констатувала смерть чоловіка – причиною є механічна обтураційна асфіксію через закриття дихальних шляхів неперетравленими шматками м’яса на фоні гнійної пневмонії і набряку головного мозку. Ковіду в чоловіка не було.

Родичі померлого звернулись у поліцію, яка порушила щодо лікаря «швидкої» кримінальну справу за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. У суді обвинувачений свою провину заперечив. Степан Железняк розповів, що, приїхавши на виклик, пацієнт був гарячий, температура його тіла становила 38,8°, пульс був високий (близько 100 ударів на хвилину), сатурація 62%, але родичі заперечували ковід.

«Запідозривши неправдиву інформацію від родичів, які від нього приховували підвищену температуру та вводили його в оману, взявши вказані показники в сукупності, а також розпал пандемії коронавірусної інфекції, обвинувачений дійшов висновку, про те, що у пацієнта є наявною пневмонія, а тому він запідозрив у чоловіка коронавірус», – наводять покази обвинуваченого у вироку.

Лікар викликав спеціалізовану ковідну бригаду, яка приїхала приблизно через 1,5 години та констатувала смерть. Медик чекав її на вулиці.

«Обвинувачений вказав, що у нього на цьому виклику не було підстав оглядати порожнину рота пацієнта, бо кашлю та шумного дихання не було, він вільно дихав, тобто у нього не було жодних підстав запідозрити у хворого обтурацію, тому екстрена допомога ним не надавалась. Допускає, що повна обтурація дихальних шляхів у пацієнта наступила через дії самих родичів, оскільки вони перемістили його», – наводять позицію обвинуваченого у вироку.

У суді розглянули усі докази та матеріали справи, зокрема покази свідків, обвинуваченого, висновок медичної ради, яка вважає, що бездіяльність лікаря «швидкої» призвела до смерті пацієнта. Степана Железняка визнали винним у кримінальному правопорушенні, призначивши два роки тюрми, але звільнили від покарання через закінчення термінів давності.

Цивільні позови родичів померлого до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф суд затвердив, трьом людям мають виплатити по 350 тис. грн завданої моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити.