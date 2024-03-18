У Стрийському районі Львівщини двох лікарів звинувачують у неналежному виконанні обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки, яку привезли до медзакладу після ДТП. Про це у понеділок, 18 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у грудні 2022 року в одному із районів області водій легкового автомобіля здійснив наїзд на місцеву мешканку. Одразу після ДТП водій доставив потерпілу до лікарні для надання медичної допомоги.

«Лікар-терапевт приймального відділення та черговий лікар-хірург провели огляд пацієнтки. Їй призначили та провели лише рентгенографію кісток тазу, однак кістково-травматичних змін не виявили. Незважаючи на скарги жінки про погане самопочуття, повноцінного обстеження, яке б давало змогу об’єктивно оцінити характер травм останньої, у лікарні не провели та відпустили її з медичного закладу додому», – повідомляють деталі у прокуратурі.

Через кілька годин від моменту первинного обстеження жінку повторно доставили в лікарню з внутрішньою кровотечею. Однак врятувати її не вдалось, попри проведення реанімаційних заходів. Як уточнили у поліції Львівської області, померлій було 80 років.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом лікарям однієї із центральних районних лікарень області. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням чи позбавлення волі на той самий строк.