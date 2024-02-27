У Рівненському районі через місяць після народження померло немовля. Батьки звинувачують у недбалості медичних працівників пологового відділення міста Острог, правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Як повідомили 27 лютого у поліції Рівненщини, пологи відбулися 17 січня і того ж дня дитину в стані мозкової коми госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Врятувати її життя не вдалося — 21 лютого дівчинка померла. Батьки звернулися до поліції із заявою про лікарську недбалість. Правоохоронці вилучили необхідну документацію, допитали учасників події, а також призначили ряд експертиз.

Директор КНП «Острозька багатопрофільна лікарня» Віталій Бойко повідомив ZAXID.NET, що наразі у медзакладі проводять внутрішнє службове розслідування, усі матеріали справи передали у поліцію. Допоки триває слідство, коментувати ситуацію він не готовий.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.