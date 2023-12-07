Медики продовжують працювати в Чортківській лікарні

Після ін'єкцій в очі, які провели жителям Чортківської громади, сімом людям видалили по одному оку, а двоє померли від ускладнень, які з’явилися пізніше. Ще 13 пацієнтів осліпли на одне, або два ока, або ж досі намагаються вилікувати зір. Після 10 місяців розслідування правоохоронці ще не пред’явили обвинувачення трьом лікаря Чортківської опорної лікарні, які проводили процедури.

За інформацією правоохоронців експертиза препарату «Алтузану» в Харкові, яким робили ін’єкції та інших речових доказів, майже завершилася. Однак слідчі витребували нові медичні документи в постраждалих, то ж слідство триває і надалі, повідомили в розслідуванні NGL.media.

Укол в очі провели 22 пацієнтам в офтальмологічному відділенні Чортківської опорної лікарні 16 лютого 2023 року. Увечері того ж дня люди почали масово скаржитися на пекучий біль в очах, який не проходив навіть після застосування знеболюючих. Вночі перших пацієнтів повезли з Чорткова в Тернопільську обласну університетську лікарню, де практично усім поставили діагноз гострий ендофтальміт, тобто запалення внутрішньоочної тканини. За одну добу лікарі провели 27 операції 22 людям. З того часу пройшло 10 місяців, однак слідство так і нікому не пред’явило підозри.

За цей час стан 22 людей значно погіршився. Сімох пацієнтів відправили в Одеський інститут очних хвороб імені Філатова, там їм видалили по одному, або обидва ока, адже занесена з уколом інфекція лише продовжила поширюватися і погіршила стан здоров’я. Ще двоє пацієнтів – 65-річний чоловік і 67-річна жінка померли через проблеми зі здоров’ям, які виникли після ін’єкції сумнівним препаратом.

Решта чортківчан витратили великі гроші з власної кишені на лікування. Дружина одного з потерпілих, 47-річного Ореста Зрайчика, Галина розповіла, що чоловіку довелося вставляти штучний кристалик в око, але це не допомогло. «Ми замінили кришталик на лівому оці, але потім знову стало гірше. В чоловіка почались страшні болі в голові і у всьому тілі. Тому в серпні йому довелось видалити ліве око. Потім почались проблеми з правим оком, глаукома і зі станом здоров’я загалом, адже під час лікування довелось приймати гормони», – розповіла Галина Зрайчик.

Сім’я Зрайчиків вже витратила на лікування близько 500 тис. грн, з яких 50 тис. грн компенсувала Ірина Данчук – одна із трьох медиків, які безпосередньо проводили ін’єкції підробленим препаратом «Алтузан» невідомого походження.

Після уколів і після того, як люди почали масово поступати в обласну лікарню, правоохоронці розпочали кримінальне провадження і вилучили цю ампулу. Препарат разом з іншими доказами передали в Харків для дослідження.

27 листопада слідчі поліції зателефонували до постраждалих і повідомили, що в Харкові вже закінчується експертиза. Правоохоронці просили людей надати додаткову медичну документацію, адже розслідування продовжується.

В кінці листопада заступник начальника відділу слідчого управління тернопільської поліції Андрій Івасишин також підтвердив, що в управлінні очікують результати експертизи від Харківського судово-експертного інституту. Усі необхідні для експертизи матеріали надіслали до Харкова ще 25 травня, тобто через три місяці після початку розслідування.

«Пацієнти проходили лікування в різних медичних закладах. Після того, як їхній стан більш-менш стабілізувався, були вилучені медичні документи і скеровані для проведення судово-медичної експертизи. Експерти досліджують вплив препарату, яким було зроблено ін’єкцію, на здоров’я цих пацієнтів. У цій справі ми проводимо повний комплекс слідчих дій для того, щоб даний злочин був розкритий і винні були притягнуті до відповідальності», – пояснив Андрій Івасишин.

Розслідування триватиме й надалі, адже поліцейські витребували нові документи по цій справі. Однак, підозри досі нікому так і не оголосили, а за словами родичів постраждалих усі троє лікарів, які робили уколи в очі, продовжують працювати в Чортківській опорній лікарні і приймати інших пацієнтів. Крім того, родичі не можуть подати цивільні позови, щоб отримати моральну і матеріальну шкоду, на лікарів та медустанову, бо досі не вручені підозри. Адвокати постраждалих додають, що термін притягнення до відповідальності у цій справі – три роки, а тим часом рік вже майже минув.