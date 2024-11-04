Для лікарів і завідувача суд вже обрав запобіжні заходи

Справу чотирьох лікарів Чортківської районної лікарні, через інʼєкції яких осліпли повністю або частково 18 пацієнтів, 4 листопада передали до суду. За неналежне виконання професійних обовʼязків з тяжкими наслідками та отримання неправомірної вигоди судитимуть трьох офтальмологів, а завідувача відділення – за службову недбалість. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, близько 20 пацієнтів Чортківської лікарні поскаржились на різке погіршення зору після призначених лікарями уколів у очі ще в лютому 2023 року. Під час розслідування правоохоронці встановили, що саме завідувач офтальмологічного відділення приніс в лікарню, а потім продав 18 пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат. Експертиза встановила, що ці ліки не призначені для лікування в офтальмологічній практиці. За інформацією ZAXID.NET в прокуратурі, керівник відділення також надав вказівку своєму сину, який також є лікарем-офтальмологом, та ще двом колегам на застосування цього препарату.

«Троє лікарів цього медичного закладу з березня 2022 року по лютий 2023 року вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис. грн. Гроші вони вимагали за введення препарату», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 4 листопада.

Внаслідок такого лікування постраждало 18 жителів Чортківського району: 15 з них втратили зір на одне око, 3 – на обидва ока. Через ускладнення хвороби після введення препарату 7 пацієнтам видалили око. Крім того, через неправомірні дії лікарів державі завдано шкоди на майже 900 тис. грн, витрачених на лікування постраждалих, зазначили в прокуратурі.

У поліції Тернопільщини 4 листопада повідомили, що під час проведення розслідування медичний препарат, яким здійснювалися ін’єкції, вилучили. Раніше повідомлялося, що людям робили уколи препаратом «Алтузан», який використовують у лікування онкологічних захворювань. Експертиза з’ясувала, що ліки були підроблені, а хімічний склад не відповідав оригіналу.

Трьох лікарів судитимуть за ч. 1 ст. 140 та ч. 4 ст. 368-4 КК України (неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, та одержання неправомірної вигоди). Завідувач офтальмологічного відділення Чортківської лікарні отримав підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Медичним працівника загрожує до 8 років позбавлення волі.

Двом обвинуваченим, завідувачу відділення та його сину, який також є лікарем-офтальмологом цієї лікарні, обрані запобіжні заходи у вигляді застави на суму майже 1 млн грн, ще двом – запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.