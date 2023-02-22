На Тернопільщині більше двадцяти людей звернулись за медичною допомогою через різке погіршення зору. Всі вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні одного з медзакладів області, щоправда, якого саме – наразі поліція не розголошує. Усі потерпілі отримали там ін'єкцію певного препарату, після чого у них різко погіршився зір. Наразі вони перебувають на лікуванні вже в іншому медзакладі. Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, з різким погіршенням зору 16 лютого до медзакладу області звернулися одразу понад двадцять людей. Вони проходили лікування в офтальмологічному відділенні однієї із медустанов області.

«Пацієнти стверджують, що у них почалися проблеми із зором після проведення певних процедур. Усіх людей госпіталізували до офтальмологічного відділення Тернополя та повідомили про це поліцію», – йдеться у повідомленні. Які саме процедури проходили пацієнти, наразі не уточнюють.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Правоохоронці встановлюють, що саме спровокувало погіршення зору у людей. Також вони вилучили та направили на експертизу препарат, який вводили пацієнтам.