Після місяця лікування у 22 пацієнтів з Чортківської лікарні досі не відновився зір. Наразі лише деякі з них реагують на світло. Зір у них зник після того, як вони отримали ін'єкції невідомим препаратом для покращення зору в Чортківській лікарні.

Як йдеться у розслідуванні «Наші Гроші. Львів», майже місяць постраждалим пацієнтам надавали безкоштовне післяопераційне лікування. Деяким з них лікарі пропонують операцію з заміни кришталиків. Втім, чи допоможе така операція – невідомо, адже заміна кришталика рекомендується при катаракті (помутніння кришталика), а не при проблемах з сітківкою.

Попередньо проведені у Тернополі аналізи свідчать, що занесеною пацієнтам бактерією виявилась кишкова паличка, стверджує донька одного з пацієнтів. Через неї в постраждалих розвинувся гострий ендофтальміт – гнійне запалення внутрішньої частини ока. Як саме паличка потрапила у препарат, наразі невідомо.

Офтальмолог Чортківської центральної міської лікарні Ярослав Ушій, який робив пацієнтам ін'єкції, висловив сподівання, що повернути зір вдасться. «Незворотних змін немає. Все робимо, все лікуємо. Коли комусь би відірвало голову, тоді ми можемо сказати, що це незворотні зміни, а тут у всіх є органи зору і рано говорити [про остаточну сліпоту]», – зазначив лікар у коментарі журналістам.

Додамо, що на різке погіршення зору 22 пацієнти Чортківської лікарні поскаржились в середині лютого. Напередодні вони, за рекомендацією офтальмологів, отримали ін'єкції для покращення зору. Натомість зір у них взагалі почав зникати. В межах доби всіх пацієнтів завезли у обласну лікарню, де їм провели термінові операції. Наразі поліція розслідує цей випадок за статтею про лікарську недбалість. Також правоохоронці вилучили препарат, який вводили пацієнтам, і відправили на експертизу.