Андрій Васько (зліва) та Сергій Федоренко очолювали екстрену медицину та інфекційну лікарню відповідно у статусі в.о.

У понеділок, 29 квітня, завершився прийом документів на конкурси на посади директорів двох обласних медичних установ – Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. На конкурси зголосилися по одному кандидату – Андрій Васько та Сергій Федоренко, які очолювали згадані установи у статусі виконувачів обов’язків.

«Подалося по одному кандидату на кожен заклад. Це чинні виконувачі обов’язків. Нових претендентів не з’явилося», – розповів ZAXID.NET керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус.

З його слів, упродовж двох тижнів відбудуться засідання конкурсної комісії, де будуть ухвалювати рішення щодо кандидатів. Кінцеве затвердження керівників медзакладів відбудеться голосуванням депутатів на сесії Львівської облради.

Зазначимо, Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф майже чотири роки у статусі в.о. керує 39-річний Андрій Васько. Два роки тому Львівська облрада вже оголошувала конкурс на посаду директора екстреної медицини, однак згодом його несподівано скасували. Неофіційною причиною скасування конкурсу тоді називали відсутність порозуміння між керівництвом Львівської облради та ЛОДА щодо кандидатури керівника.

61-річний Сергій Федоренко очолює Львівську обласну інфекційну лікарню близько 12 років. Навесні минулого року в нього закінчився контракт, з того часу Федоренко перебуває у статусі в.о. директора лікарні.

Нагадаємо, нещодавно управління майном ЛОР провело конкурс на посаду директора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Зголосився лише один кандидат – 47-річний Олег Дуда, який з осені минулого року виконує обов’язки керівника центру, його і оголосили переможцем конкурсу. Кінцеве рішення щодо призначень ухвалюватимуть депутати на сесії.