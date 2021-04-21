36-річний Андрій Васько виконує обов’язки керівника центру екстреної медицини з липня 2020 року

Львівська облрада несподівано скасувала оголошений раніше конкурс на посаду гендиректора Львівського обласного центр екстреної медицини та медицини катастроф. Формальним приводом до скасування конкурсу на одну з ключових посад у львівській медицині стала зміна кваліфікаційних вимог до кандидатів. Неофіційною причиною називають небажання керівництва облради, аби Центр очолив теперішній виконувач обов’язків Андрій Васько.

22 лютого цього року управління майном спільної власності Львівської облради оголосило конкурс на заміщення вакантної посади гендиректора Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, а 17 березня наказом управління було утворено конкурсну комісію. Однак вже через місяць – 20 квітня – проведення конкурсу скасували. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті облради 21 квітня.

Керівник управління майном спільної власності Львівської облради Сергій Івах пояснив ZAXID.NET, що причиною такого кроку стало рішення конкурсної комісії про зменшення вимоги до кандидатів щодо стажу роботи на керівних посадах з семи до трьох років, що суперечить відповідному наказу МОЗ для керівників обласних закладів охорони здоров'я. Можна припустити, що таким чином спростили умови для головного претендента на цю посаду Андрія Васька, який виконує обов'язки керівника центру трохи менше року, а перед тим три роки працював теж на керівній посаді – заступником директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА.

«Наказом МОЗ визначено процедуру проведення такого конкурсу, де чітко зазначено, що претендувати на посаду керівника може виключно особа, яка має стаж не менше як 7 років на керівних посадах. З цього приводу також є лист департаменту охорони здоров’я ЛОДА та роз’яснення нашого юридичного відділу. У той же час конкурсна комісія погодила пропозицію одного із її членів про зменшення стажу роботи на керівних посадах до трьох років. Тому ми змушені скасувати цей конкурс, бо наказ МОЗ для нас є аргументом і порушувати його ми не будемо», – сказав Сергій Івах.

На його думку, трирічний стаж на керівних посадах є недостатнім для керівника екстреної медицини області. «Ми не можемо собі дозволити на цю посаду рекомендувати людину, яка не має відповідного стажу», – вважає Сергій Івах.

Він також запевнив, що скасування конкурсу не пов’язане із закупівлею 50 автомобілів швидкої допомоги в одного постачальника, а не в іншого, як про це пишуть у деяких місцевих ЗМІ. «Це бздура. Ввважаю найголовнішим пріоритетом закупівлі є ціна, обладнання та виробництво автотранспорту», – заявив він.

Сергій Івах не зміг дати чітку відповідь, чи керівництво облради має зауваження до роботи теперішнього виконувача обов’язків гендиректрора центру екстреної медицини та головного претендента на цю посаду Андрія Васька. З його слів, планують оголосити новий конкурс на цю посаду, однак невідомо коли.

В.о. гендиректора Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Андрій Васько запевнив ZAXID.NET, що не знає причини скасування конкурсу. Він вважає, що екстрена допомога під його керівництвом працює ефективно.

«Наша команда на сьогоднішній день робить фантастичні проекти і в багатьох напрямках вперше в Україні. Закупівлі здійснються за принципом – найкращої якості товар за найдешевшу ціну. Таким принципом керується наш Центр у своїй діяльності. Ми повинні максимально ефективно використовувати бюджетні кошти», – розповів він.

36-річний Андрій Васько виконує обов’язки керівника центру екстреної медицини менше року – з липня 2020 року. Перед тим понад три роки він працював в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА в Ірини Микичак, а згодом заступником в Ореста Чемериса. За даними ZAXID.NET, його загальний стаж на керівних посадах становить близько чотирьох років.