"Швидкі" закупили за гроші НСЗУ. Їхня вартість - понад 95 млн грн

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уклав угоди на закупівлю 50 автомобілів різних типів швидкої медичної допомоги загальною вартістю 95,42 млн гривень. «Швидкі придбали за кошти, отримані від НСЗУ відповідно до «ковідного пакету», повідомила прес-служба ЛОДА з посиланням на керівника медзакладу Андрія Васька.

«Закупили 30 авто типу "В" на базі Citroen. Вартість кожної автівки – 1,96 млн грн. 10 повнопривідних авто на базі TOYOTA Land Cruiser Prado, вартістю 1,6 млн та 10 повнопривідних авто типу "В" на базі Volkswagen Crafter за 2,06 млн для важкодоступних та гірських територій області», – повідомив Андрій Васько.

За його словами, що під час проведення закупівлі загальна сума зекономлених коштів становить близько 4,5 млн грн в порівнянні з цінами на аналогічні моделі машин.

Автомобілі відповідають стандартам ДСТУ та будуть поставлені до липня цього року.

У квітні на Львівщину мають надійти ще 50 автомобілів екстреної медичної допомоги від МОЗ.

Нагадаємо, Львівщина є першою областю в Україні, в якій втілюють пілотний проект з аеромедичної евакуації пацієнтів в Україні. До кінця березня мав прибути перший вертоліт, яким будуть госпіталізовувати до лікарень важкохворих не лише з Львівщини, а семи областей України. Наразі гелікоптера ще нема. У Центрі повідомили, що вони в очікуванні.