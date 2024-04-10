Олег Дуда близько п'яти місяців виконував обов'язки директора Львівського онкоцентру

До участі в конкурсі на посаду директора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру зголосився один кандидат – 47-річний Олег Дуда, який з осені минулого року виконує обов’язки керівника центру. Також він є головою фракції «Європейської солідарності» у Львівській облраді.

У вівторок, 9 квітня, завершився термін подачі документів на конкурс на посаду директора онкоцентру, який оголосило управління майном спільної власності Львівської облради. Керівник управління Андрій Білоус розповів ZAXID.NET, що до участі в конкурсі зголосився один кандидат – Олег Дуда.

«Наступного тижня має відбутися засідання конкурсної комісії, будемо розглядати програму кандидата, ставити питання. До кінця наступного тижня будемо мати рішення по тому конкурсу», – зазначив Андрій Білоус.

З його слів, законодавство дозволяє керівництву управління майном укласти контракт з новим директором лікарні без затвердження його кандидатури на сесії Львівської облради. Це питання наразі вивчають юристи.

Нагадаємо, на початку листопада минулого року багаторічного керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука відсторонили від посади, він керував онкоцентром близько 30 років. Це відбулося після рішення суду про визнання Ковальчука винним у корупції через виписані собі та своїй доньці премії. З того часу обов’язки керівника онкоцентру виконує Олег Дуда, який раніше працював заступником Ігоря Ковальчука.

Також управління майном ЛОР оголосило конкурси на посади директорів Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.