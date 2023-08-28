Ігор Ковальчук керує Львівським онкоцентром близько 30 років

Сихівський районний суд Львова оштрафував керівника Львівського онкоцентру Ігоря Ковальчука, який виписав собі та своїй доньці, яка також працює в онкоцентрі, премії на суму понад 180 тис. грн. Суд визнав його винним у порушенні законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів та покарав штрафом у розмірі 3400 грн.

За матеріалами справи, Ігор Ковальчук, здійснюючи повноваження гендиректора КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», підписав низку наказів, якими преміював себе та свою доньку за серпень і грудень 2021 року та серпень і грудень 2022 року. Ігор Ковальчук виписав собі премій на понад 103 тис. грн, а своїй доньці, завідувачці онкологічного гінекологічного відділення №1 Ользі Якубець, – 78 тис. грн.

У судовому засіданні Ігор Ковальчук свою вину не визнав. Він заявив, що сам собі чи дочці премію не визначав, оскільки таких повноважень не має, але підтвердив, що підписав відповідні накази про призначення та виплату премій.

Суддя Людмила Сабара розглянула адміністративну справу та визнала Ігоря Ковальчука винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч.1,2 ст. 172-7 КУпАП). Постановою суду від 18 серпня йому призначено покарання у вигляді 3400 грн штрафу. На цю постанову ще може бути подана апеляція.

74-річний Ігор Ковальчук керує Львівським онкоцентром близько 30 років. Також він є депутатом Львівської облради від НРУ. У 2019 році в Ігоря Ковальчука СБУ та поліція проводили обшуки, повідомлялося про вилучення понад 2 млн грн готівки, але підозри в результаті оголошено не було.