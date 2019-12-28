СБУ і поліція обшукують кабінети і помешкання керівників львівських лікарень

24 грудня працівники СБУ затримали на одержанні хабара директора і головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту

Оперативники СБУ та слідчі Національної поліції проводять обшуки у службових кабінетах та приватних квартирах чи будинках керівників кількох львівських лікарень, яких підозрюють у зловживаннях під час закупівлі медичних товарів. За словами головної прокуророки Львівської області Ірини Діденко, обшуки тривають на 16 різних об'єктах, уже відомо, що вдома в одного із підозрюваних вилучили близько 2 млн грн готівкою.

За словами Ірини Діденко, обшуки працівники СБУ України та слідчі поліції розпочали ще ввечері у п'ятницю, одразу після отримання ухвали Галицього райсуду Львова. Деякі з цих обшуків уже завершені, деякі ще тривають

«Ми розпочали проведення цих обшуків ще вчора, одразу після отримання ухвали суду. Вони тривають у лікарнях та за домашніми адресами головних лікарів. Загалом 16 обшуків. Вже проведено частину з них. Досі триває сім обшуків. Конкретно оці сім обшуків тривають на території Львівської області та один з них проходить у Тернополі. За результатами досудового розслідування, ми побачили, що і тернопільські лікарі користувалися послугами цієї компанії з відкатами і з усім рештою», – розповіла Ірина Діденко.

Головна прокурка Львівщини також додала, що під час обшуків була вилучена документація, яка підтверджує співпрацю медичних закладів з львівською фірмою «Едвіл», чорнові записи про цільову співпрацю та готівка.

За інформацією 032.ua, понад 2 млн грн готівки вилучили у керівника Львіського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Ігоря Ковальчука.

Ірина Діденко підтвердила факт вилучення такої суми готівки, однак відмовилась називати прізвище керівника установи, оскільки це може зашкодити слідству.

«Я не можу називати ніяких прізвищ, але, дійсно, під час одного з обшуків у одного керівника медзакладу було вилучено понад 50 тис. євро, 22 тис. доларів США та 189 тис. грн готівкою», – розповіла Ірина Діденко.

Під час обшуків нікого не затримали, за словами Ірини Діденко, наразі правоохоронці діють у рамках ухвал та вилучають документацію. Згодом також проведуть експертизу, яка має з’ясувати чи були завищені ціни на закуплені медичними закладами товари, та підрахують завдані збитки.

У прес-службі ГУНП у Львівській області та СБУ відмовились коментувати ZAXID.NET факт обшуків, пославшись на таємницю слідства.

За даними прокруатури, до корупційної схеми причетні 11 лікарень у Львові та області: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Львівська обласна клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Лікарня швидкої медичної допомоги Львова, Львівський обласний клінічний кардіоцентр, Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад», Реабілітаційний центр дітей з вадами зору «Левеня», а також Жовківська та Рава-Руська райлікарні.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (т. зв. «чорнобильська лікарня») Андрія Синюту підозрюють у причетності до корупційної схеми медичних закупівель. Його 24 грудня затримали під час отримання хабара у розмірі 24,5 тис. грн від директора та бухгалтера львівської фірми «Едвіл». Згодом Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 115 тис. грн застави. 27 грудня трудовий колектив Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру опублікував колективне звернення, в якому висловив підтримку Андрію Синюті.