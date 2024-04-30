Світлана Стадницька працює вчителькою зарубіжної літератури у школі селища Нижанковичі

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винною у булінгу вчительку зарубіжної літератури Світлану Стадницьку, яка працює у школі селища Нижанковичі. Вчителька називала учнів 10 класу «придурками та дибілами», ображала їх через зовнішній вигляд. Суд призначив Світлані Стадницькій 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли та оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, Світлана Стадницька працює вчителькою зарубіжної літератури у школі селища Нижанковичі. Її звинувачували у систематичному цькуванні учнів 10 класу.

Одна з учениць, переселенка з Донецької області, розповіла суду, що вчителька дозволяє собі говорити їй неприємні речі, що «вона є ненормальною і що в неї ненормальне обличчя». Інший хлопець у суді заявив, що вчителька називає його придурком, обзиває учнів на уроках, кидає у них книжками. Ще двоє учениць надали письмові пояснення, у яких скаржились на образи вчительки та заниження оцінок.

Класна керівниця 10 класу у суді підвердила, що школярі неодноразово скаржились на вчительку Світлану Стадницьку, яка «некоректно виражається до дітей, називає їх придурками та дибілами, звертає увагу на їхній зовнішній вигляд і кидає в них підручники».

«Учні 10 класу їздили на конкурс до Польщі, через що пропустили урок зарубіжної літератури. Після їхнього повернення вчителька відмовилася приймати від них теми, які вони не здали та позанижувала їм оцінки за перший семестр. Діти постійно відчувають страх та незручності на уроці зарубіжної літератур», – цитують слова класної керівниці у постанові суду.

Світлана Стадницька у суді свою провину у вчиненні булінгу заперечила. Вона заявила, що є вимогливою вчителькою і саме її вимогливість, на її думку, називають булінгом. Вчителька не заперечила, що їй не подобається, як одягаються та виглядають учні, зокрема, що дівчата фарбують волосся.

Справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який дослідив усі матеріали та визнав Світлану Стадницьку винною у булінгу, призначивши їй 850 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.