Суд на 15 років ув’язнив трьох жителів Донеччини та Луганщини, які воювали проти України на боці Росії. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Один із засуджених – житель тимчасово окупованого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення Росії він добровільно долучився до Збройних сил Росії.

«Там фігурант брав участь у спробах захоплення “Азовсталі”, а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка. У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка», – йдеться у повідомленні.

Ще один засуджений – житель тимчасово окупованого Суходольська Луганської області. Він добровільно долучився до збройного формування окупантів за три дні до повномасштабного вторгнення. Чоловік служив снайпером та здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька.

Третій засуджений був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови.

«Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку», – повідомили у СБУ.

Всіх трьох зрадників українські військові взяли у полон під час боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

Жителі окупованих територій, що воювали проти України на боці Росії

Суд визнав всіх трьох військових ЗС Росії винними у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Дії російських снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).