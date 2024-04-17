Суд на 12 років ув’язнив військового Збройних сил Росії Радіка Гукасяна за розстріл жителя Київщини під час боїв за столицю. Про це у середу, 17 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, 29-річний Радік Гукасян служив у 331-му парашутно-десантному полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС Росії. Під час боїв за Київ він разом з іншими окупантами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, росіяни закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.

Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання Росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

«Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до Росії», – зазначили у СБУ.

Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.

Росіянин, якого засудили за вбивство українця

Суд визнав Радіка Гукасяна винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. У СБУ зазначили, що Гукасян співпрацював зі слідством.