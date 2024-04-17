Суд на 12 років ув'язнив полоненого російського військового за розстріл жителя Київщини
Українські захисники взяли у полон Радіка Гукасяна під час боїв на Херсонському напрямку
Суд на 12 років ув’язнив військового Збройних сил Росії Радіка Гукасяна за розстріл жителя Київщини під час боїв за столицю. Про це у середу, 17 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.
За даними СБУ, 29-річний Радік Гукасян служив у 331-му парашутно-десантному полку 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС Росії. Під час боїв за Київ він разом з іншими окупантами розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, росіяни закопали тіло вбитого чоловіка у лісі.
Як встановило розслідування, зловмисник був у складі окупаційного угруповання Росії, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.
«Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював та грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до Росії», – зазначили у СБУ.
Українські захисники взяли Гукасяна у полон під час боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року.
Росіянин, якого засудили за вбивство українця
Суд визнав Радіка Гукасяна винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. У СБУ зазначили, що Гукасян співпрацював зі слідством.