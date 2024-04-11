Суд на 15 років ув'язнив жителя Криму, який воював проти України
Житель Сімферополя добровільно долучився до Збройних сил Росії
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Суд на 15 років ув’язнив жителя окупованого Криму, який добровільно долучився до Збройних сил Росії та воював проти України. Про це у четвер, 15 квітня, повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що житель тимчасово окупованого Сімферополя в листопаді 2022 року добровільно вступив до окупаційних військових угруповань РФ, які дислокувались на півострові.
«Перебуваючи на посаді стрільця 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту Збройних сил РФ, брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.
Спочатку засуджений облаштовував фортифікаційні споруди на території окупованої Херсонщини. А в серпні 2023 року зрадника відправили стримувати контрнаступ ЗСУ біля села Роботине у Запорізькій області. Під час боїв українські захисники взяли його у полон та передали правоохоронцям.
Засуджений за державну зраду житель Криму
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
Нагадаємо, 29 березня у прес-службі СБУ повідомили, що суд на 15 років ув’язнив чотирьох жителів тимчасово окупованих територій, які воювали проти України у складі окупаційних угруповань Південного військового округу Збройних сил Росії.
Двоє засуджених – жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ще двоє – мешканці тимчасово окупованого Криму.