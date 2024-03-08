Дмітрій Курашов – підозрюваний у розстрілі українського військового

Співробітники Служби безпеки України оголосили про підозру полоненому російському військовому Дмітрію Курашову. За даними слідчих, у січні окупант розстріляв українського військового, коли той здався полон. Про це у п’ятницю, 8 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, воєнний злочин вчинив неодноразово раніше засуджений у Росії Дмітрій Курашов. Він служив стрілцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу Росії. 6 січня 2024 року окупант розстріляв бійця ЗСУ, якого росіяни взяли в полон. Курашов здійснив щонайменше три прицільні постріли в полоненого українця.

«Український захисник склав зброю, вийшов із бліндажа та підняв руки угору, тим самим підтвердивши свій намір щодо здачі у полон. Проте замість полону отримав вогнепальне поранення несумісне з життям», – розповіли у Офісі генпрокурора.

За даними прокуратури, у ЗС Росії Дмітрій Курашов перебував з листопада 2023 року. Він уклав контракт на проходження військової служби у російській армії замість відбування покарання за крадіжку у російській колонії.

«Після проходження відповідної підготовки на одному з військових полігонів у Ростовській області був передислокований на Запорізький напрямок», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі після розстрілу українця, військові ЗСУ контратакували росіян та взяли їх у полон. Під час допиту в СБУ інший полонений росіянин розповів, що українця вбив Курашов, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини росіянин у вбивстві полоненого бійця ЗСУ.

Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Він перебуває під вартою. Окупанту загрожує довічне ув’язнення. Правоохоронці встановлюють інші факти причетності росіянина до воєнних злочинів.