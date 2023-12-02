Eкраїнські солдати виконували всі необхідні для здачі у полон кроки, але російські злочинці розстріляли полонених

Російські військові злочинці розстріляли двох військовослужбовців Збройних сил України, коли ті здавались у полон. Інформацію про це підтвердило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у суботу увечері, 2 грудня.

Відео страти спершу оприлюднили численні Telegram-канали, згодом страту українських бійців підтвердили офіційно.

«російська федерація вчергове порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права. На кадрах, опублікованих в медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдат», – йдеться у повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що подібні злочини не мають терміну давності, всі докази будуть передані у відповідні міднародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

«Це чергове порушення Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права! Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста!», – наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмудсмен додав, що українські солдати виконували всі необхідні для здачі у полон кроки.

«На відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон! Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози! Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених», – зазначив Лубінець.

Офіс упоноваженого з прав людини звернеться до Організації Обʼєднаних Націй та до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнні злочини росіян.

«РФ має понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці!», – додав омбудсмен.

Варто наголосити, що російські військові злочинці постійно порушують правила й закони ведення війни, розстрілюючи та катуючи військовополонених. Ще у квітні 2023 року Дмитро Лубінець повідомляв, що Офіс омбудсмена має десятки відео, які підтверджують злочинні дії росіян.

«За 9 місяців саме відео публічної страти українських військовополонених російськими військовими ми отримали декілька десятків. Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Тобто, різні відео, які публічно самі записують російські військовослужбовці», – сказав Лубінець.

За словами омбудсмена, росіяни записують і оприлюднюють подібні відео навмисно з кількох причин. По-перше, щоб підтримувати градус антиукраїнської істерії, продемонструвати самим росіянам, як вони вбивають мешканців сусідньої країни, бо для них «українці – це не люди». Друга причина – мотивація своїх військових не здаватися у полон, щоб вони вважали, що українці таким же способом будуть вбивати їх. «І тут же вони хочуть своїх військовослужбовців пов'язати на крові, бо вони розуміють, що це прямий злочин. Все, вороття немає», – додав він. Омбудсмен припустив, що таким способом ворог намагається залякати й українських воїнів, аби вони не наступали, щоб боялися того, що у полоні їм відрізатимуть голови.