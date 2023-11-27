Наразі у місті залишається приблизно 10 тис. людей

Росіяни у тимчасово окупованому запорізькому Енергодарі продовжують тероризувати місцеве населення та розшукувати проукраїнських мешканців. Станом на неділю, 26 листопада, на території міста діє щонайменше 10 російських катівень, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Від знущань та катувань продовжують потерпати як місцеві мешканці, так і персонал Запорізької АЕС, який залишився на станції. Загалом в Енергодарі залишилося приблизно 10 тис. українських громадян.

«В Енергодарі наразі відомо про близько 10 діючих катівень, деякі з них знаходяться на території промзони ЗАЕС та ТЕС. Також цивільних людей утримують в неволі у приміщеннях колишнього управління СБУ і поліції», – повідомив Дмитро Орлов.

За його словами, наразі у катівнях утримуються приблизно сотня мешканців Енергодара. За весь час окупації міста через ці катівні пройшло приблизно півтори тисячі українців.

Через знущання окупантів та критичну ситуацію в місті за останні пів року з нього виїхало приблизно 5 тис. енергодарців. Щоб виїхати з міста, необхідно рухатися через окуповані території, потрапити до Росії, а згодом звідти рухатися у країни Європи та Україну. Дорога займає приблизно 5 тис. км, а тривати така поїздка може до тижня.